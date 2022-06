Toptransfer in de maak: "Ik wil hem naar Monza halen en mijn dromen worden altijd gerealiseerd"

Silvio Berlusconi is in zijn nopjes nu Monza de promotie naar de Serie A heeft gepakt. En de ambities zijn groot.

De mediamagnaat heeft stevige ambities met Monza en wil daarvoor ook de nodige topspelers richting zijn ploeg halen. Aan Sky Sports Italia laat hij weten dat hij Mario Balotelli in Monza wil zien spelen.

De Italiaanse spits was alvast een opmerkelijke gast tijdens de viering van de promotie in Monza. Balotelli speelde afgelopen seizoen voor het Turkse Adana Demirspor. “We zijn al heel lang vrienden. Ik vroeg hem of hij terug wilde komen om hier te spelen”, zei Berlusconi.

“We kunnen van Monza een superploeg maken. Ik wil dat de club zal blijven groeien. Het eindigt hier nog lang niet. Ik ben de meest succesvolle voorzitter aller tijden. Mijn dromen worden altijd gerealiseerd. Wij kunnen een superclub worden.”