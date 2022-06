Vandenbempt duidelijk over spelers van Union: "Afvragen of ze elders rendement kunnen halen"

Met het vertrek van Felice Mazzu verliest Union SG zijn trainer. Het zou wel eens het begin kunnen zijn van een leegloop...

Anderlecht kondigde de komst van Felice Mazzu aan. De overgang maakt veel emoties los en zorgt ook voor de nodige controverse omdat er nog geen deal is tussen de clubs over een vergoeding.

Voor Peter Vandenbempt verandert dit niks over een mogelijke leegloop bij Union. “Met of zonder deze trainer was dat min of meer onvermijdelijk. Of dat nu een grote exodus wordt, dat weet ik niet”, zegt hij bij Sporza.

“Maar tegelijk zou ik veel van die spelers aanraden – voor zover dat mijn bevoegdheid is – om zich af te vragen of ze bij een andere club hetzelfde rendement kunnen halen. Het is niet zeker dat ze individueel uit die groep bij een andere club hetzelfde niveau kunnen halen.”

Karel Geraerts moet volgens Vandenbempt in staat zijn om de ploeg op dezelfde manier te leiden. “Ook hij heeft ongelofelijk veel krediet. Hij kent de club en spelers en van hem zal men niet verwachten dat hij weer PO I haalt. Als Union morgen bij de goeie middenmoot zit, zal het ook nog goed genoeg zijn, mag ik veronderstellen.”