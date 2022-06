OFFICIEEL Bolat tekent voor vele jaren in Jupiler Pro League

Het nieuws was al een tijdje veel meer dan een geruchtje en is het ook helemaal geofficialiseerd.

Sinan Bolat wordt de nieuwe doelman van Westerlo. Hij maakt transfervrij de overstap van AA Gent. De 33-jarige doelman tekent voor maar liefst vier seizoenen, zo laat de club op zijn website weten.

Westerlo strikt met Bolat een grote naam. De doelman stond ook in de belangstelling van de Turkse topclub Fenerbahce.

De promovendus was op zoek naar een nieuwe doelman. David Jensen was immers slechts op huurbasis doelman in 1B.