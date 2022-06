Profiel Buijs en 'match' verklaard: "Dat maakt hem geliefd" en "Bij Vrancken gezien dat Mechelen mooi opstapje kan zijn"

Danny Buis is de nieuwe trainer van KV Mechelen. Een coach met een duidelijk profiel. Of de 'match' tussen hem en zijn nieuwe ploeg goed zit, moet in de komende maanden blijken.

"Hij is een heel aanwezige coach langs de lijn, die soms iets té veel schreeuwt", zegt Frank Molema, Groningen-watcher voor het Algemeen Dagblad, aan Sporza. "Dat koppelt hij aan een hoge werkethiek: hij is vaak als eerste op de club en vertrekt als laatste. Dat maakt hem ook heel geliefd bij de supporters. Hij is dan ook met luid applaus uit Groningen vertrokken."

Openlijke kritiek op refs en spelers

Kritiek uiten aan een ref komt er ook wel eens bij. "Hij houdt zich zeker niet in als hij vindt dat die een slechte match fluit." Zelfs de eigen spelers moeten soms kunnen incasseren. "Als hij straks vindt dat de spits van KV Mechelen een slechte match heeft gespeeld, dan zal hij zeker zeggen dat hij er niets van bakte. Zoiets zegt hij recht in je gezicht, maar ook in de media. Je moet dus sterk in je schoenen staan als speler."

En best ook rekening houden met enige verandering in de loop van het seizoen. "Hij gooit zijn ploeg heel vaak over de kop, zeker afgelopen seizoen. Zelden speelde hij met dezelfde 11 spelers een paar weken na elkaar. Als iemand wat minder speelt, geeft hij snel een andere speler een kans. Hetzelfde geldt trouwens voor spelsystemen. De ene week speelt hij 5-3-2, maar een week later kan het al 4-4-2 zijn."

Dromen van Engeland

Het is wel een opvallende stap, van een Nederlandse middenmotor naar een Belgische club die tussen middenmoot en subtop balanceert. "De Nederlandse top was net te hoog gegrepen voor Buijs. Ik denk dat hij uiteindelijk droomt van een club in de Premiership of Championship. Bij Vrancken hebben we gezien dat KV Mechelen een mooi opstapje kan zijn naar een grote club. Misschien volgt Buijs wel diezelfde weg?"