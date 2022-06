Grote opkuis ten Hag bij Manchester United begonnen: ook Bailly en Tuanzebe mogen andere oorden opzoeken

Het verhaal van Erik ten Hag bij Manchester United is er momenteel een van uitgaande transfers. Eerder nam de club al afscheid van Matic, Mata, Pogba en Lingard, nu mogen ook twee centrale verdedigers Bailly en Tuanzebe andere oorden opzoeken.

De spoeling in het hart van de verdediging wordt zo wel enorm dun, aangezien ook Jones The Mancunians zal verlaten en de toekomst van Lindelof bij United onzeker oogt. Ook Maguire, die er een verschikkelijk jaar op heeft zitten bij Manchester United, zal zich volgend seizoen serieus moeten herpakken.

De club is dan ook bezig een waardige verdedigende compagnon voor Varane te zoeken en kwam daarbij uit bij de 20-jarige Timber (Ajax) die de rangen in Manchester zou kunnen vervoegen. Ook Torres van Villareal is een optie.

Both Eric Bailly and Axel Tuanzebe are set to leave Manchester United this summer - decision made. 🔴 #MUFC



Diogo Dalot's expected to stay at Manchester United this summer, Aaron Wan-Bissaka has chances to leave waiting for new proposals - as reported yesterday