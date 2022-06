Johan Boskamp vol lof voor Rode Duivel: "Hij is de beste ter wereld"

Vrijdagavond spelen België en Nederland tegen elkaar om de Nations League. En dus beschouwde Johan Boskamp maar wat graag eens voor.

Johan Boskamp schuwt daarbij de lof voor een aantal Rode Duivels zeker niet: "Thibaut Courtois is voor mij de beste ter wereld", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Hij is echt fantastisch. Die finale van de Champions League ... Als je ziet met welke snelheid hij soms beneden was, dat is echt grote klasse."

Wereldniveau

Ook bij Nederland ziet hij spelers van wereldniveau: "De Ligt blijft wereldklasse, ondanks het moeilijke seizoen van Juventus."

"Hij moet sowieso in een gemixt elftal, net als De Bruyne, Van Dijk, Courtois en Lukaku", aldus nog Boskamp in zijn analyse.