JPL-revelatie in belangstelling van Belgische topclubs, maar makkelijk wordt het niet

Diverse Belgische clubs zien wel wat in Rabbi Matondo. Maar of hij ook daadwerkelijk zal kunnen komen? Dat is nog maar de vraag.

Rabbi Matondo (21), de pijlsnelle aanvaller van Cercle Brugge, was dit seizoen een van de ontdekkingen in onze competitie. Bij Cercle Brugge zal hij alvast niet blijven, want De Vereniging heeft de aankoopoptie (3 miljoen euro) niet gelicht. Dure vogel Dan maar naar een andere Belgische ploeg? De looneisen van Matondo zijn niet gering en Schalke 04 zal hem ook niet zomaar laten gaan. Hij speelde zich dit jaar in de kijker bij Cercle en dus zullen geïnteresseerde clubs ferm in de buidel moeten tasten. Onder meer Club Brugge en Anderlecht lieten al interesse blijken, maar hoever willen ze gaan?