Lommel heeft een nieuwe trainer met veel ervaring uit Arsenal

Lommel heeft met Steve Bould een nieuwe trainer. Hij is vooral bekend als ex-speler van Arsenal. Ook coachte hij daar jaren in de jeugd en was hij er assistent-trainer.

Steve Bould neemt heel wat ervaring mee naar de club. Dat schrijft Lommel op zijn website. Hij speelde meer dan 500 wedstrijden in Engeland en won met Arsenal de Premier League en de FA Cup in het seizoen 1997-1998. In 2000 ging hij op pensioen en ging hij coachen bij Arsenal. Hij trainde er de jeugd en was er assistent-trainer. Ook speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de jeugd.

"SPANNENDE REIS"

Bould is enthousiast over zijn aanstelling: "Ik kijk ernaar uit om samen te werken met zo'n getalenteerde groep spelers. Het is een geweldige tijd om bij de club te komen en de komende jaren deel uit te maken van een spannende reis."

Het contract is van onbepaalde duur en gaat meteen in. Zo kan Bould beginnen met zijn taken en de voorbereidingen op volgend seizoen.