Verrassend én officieel: Standard en Gent wilden hem, maar oude bekende trekt naar staartploeg 1A

Er waren vele gegadigden, waarbij ook een aantal topteams. Maar uiteindelijk is het een verrassend nieuw avontuur in 1A geworden, zo blijkt.

Anderlecht haalde Guillaume Gillet in huis voor de beloften in 1B en dus wilden andere ploegen ook op dat elan doorgaan.

Christophe Lepoint stond daarbij in de belangstelling van onder meer Standard én AA Gent, maar er waren nog kapers op de kust.

Nu is de keuze gevallen op Seraing en dus een avontuur in 1A en niet bij een beloftenploeg, zo blijkt. Lepoint is 37 en komt over van Moeskroen.