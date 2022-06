Genk ziet sterkhouder in de verdediging waarschijnlijk vertrekken naar de Serie A

Gerardo Arteaga was dit seizoen één van de sterkhouders in de defensie bij KRC Genk. Deze zomer zou hij de overstap maken richting de Serie A.

Fiorentina is zeer geïnteresseerd in Gerardi Arteaga van KRC Genk. De Mexicaanse linksachter speelde dit seizoen 42 keer voor Genk. De 23-jarige Genkspeler is ook Mexicaans international en heeft al 14 caps op z'n naam. In de zomer van 2020 ging Genk hem in z'n thuisland voor 3,5 miljoen euro weghalen bij Santos Laguna. Twee jaar later lijkt de tijd rijp voor een stapje hogerop.

Met een marktwaarde van vier miljoen euro zal Genk hoogstwaarschijnlijk wel winst kunnen maken op de getalenteerde linksachter. Fiorentina zou de Mexicaan graag naar de Serie A halen. Hij zal er de concurrentie moeten aangaan met de 29-jarige Cristiano Biraghi, die ook kapitein is van de ploeg. Dit seizoen miste hij amper een minuut bij Fiorentina. Aleksa Terzić is teruggekeerd na een min of meer gefaalde uitleenbeurt bij Empoli en zou ook een concurrent worden voor Arteaga.