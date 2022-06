Marco Kana heeft vertrouwen in Felice Mazzu: "We moeten ons gewoon bewijzen"

Met de komst van Felice Mazzu bij Anderlecht vrezen velen dat de jeugd een stapje terug zal moeten zetten in vergelijking met de werkwijze van Vincent Kompany.

De 19-jarige Marco Kana beseft dan ook dat er wel wat zal veranderen bij paarswit. “Ik vind het jammer dat Vincent Kompany vertrekt. Vincent heeft veel voor mij gedaan”, zegt Kana aan Het Nieuwsblad.

“Hij heeft me bij de A-ploeg gehaald, me mijn debuut laten maken en in de play-offs opnieuw een basisplaats gegeven. Los daarvan heb ik ook gewoon veel van hem geleerd. Zelfs toen ik niet speelde, kon ik altijd met hem discussiëren. Maar anderzijds biedt een nieuwe trainer ook nieuwe opportuniteiten.”

De komst van Mazzu moet niet noodzakelijk inhouden dat de jeugd wat meer op het achterplan zou komen dan onder Kompany. “Iedereen weet wie hij is en vooral wat hij heeft bereikt. Dat doe je niet met geluk. Ik ben benieuwd hoe het wordt om met hem te werken. Ik geloof echt dat hij de filosofie die er binnen de club bestaat, zal behouden. Misschien zal hij er wel zijn eigen stijl aan verbinden. We moeten ons gewoon bewijzen.”