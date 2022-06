Parfait Mandanda na jaren weg uit België? "Na zo'n lange periode in België zou ik graag terugkeren naar Frankrijk"

Sinds het faillissement van Excel Mouscron zit doelman Parfait Mandanda zonder contract. Liefst van al zou hij terugkeren naar Frankrijk na jaren trouwe dienst in ons land.

Sinds zijn komst naar Charleroi in 2011 heeft Parfait Mandanda bijna zijn hele carrière in onze competitie gespeeld. Twee keer werd hij door Charleroi uitgeleend. In 2019 ging de doelman naar Dinamo Boekarest en in 2020 trok hij naar Hartford Athletic. Daarna vertrok de Fransman bij Charleroi voor een avontuur in 1B bij Excel Moeskroen. De Congolese international (tien caps), zit sinds het faillissement van de club zonder contract.

De transfervrije Mandanda zou het liefst van al terugkeren naar Frankrijk om er zijn carrière te herlanceren. "Ik hoop een nieuwe uitdaging te vinden, een nieuw project. Waarom zou ik niet proberen om terug te keren naar Frankrijk? Er zijn wat contacten, maar voor het ogenblik niets concreet. Ik heb een mooi aantal jaren in België doorgebracht. Het is een bladzijde die na dit seizoen wordt omgeslagen. Mijn carrière afsluiten? Daar denk ik nog niet aan. Ik ga proberen om een nieuwe bladzijde te schrijven. Dat is ook de reden waarom ik graag terug wil naar Frankrijk," vertelde hij aan Footmercato.