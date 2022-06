Shakira en Gerard Piqué niet langer samen na vreemdgaan

Shakira betrapte Barcelonaverdediger Piqué met een andere vrouw en zo komt er na twaalf jaar een einde aan hun relatie.

De scheidingsprocedure werd inmiddels al ingezet: de Spaanse verdediger van Barcelona, Gerard Piqué, en de Colombiaanse zangeres Shakira zetten na twaalf jaar een punt achter hun relatie. Dat gebeurt nadat Shakira Pique had zien vreemdgaan met een andere vrouw. “Het spijt ons te moeten bevestigen dat we uit elkaar gaan. Voor het welzijn van onze kinderen, die onze hoogste prioriteit hebben, vragen we om respect voor de privacy. Bedankt voor jullie begrip”, verklaart het communicatiebureau van de zangeres.

Shakira en Piqué hebben samen twee kinderen: Milan (9) en Sasha (7). Zij zorgen voor moeilijkheden in deze relatiebreuk want Shakira zou graag verhuizen uit Spanje en de kinderen meenemen. Dat ziet Gerard Piqué logischerwijs niet zitten. In Shakira's nieuwste nummer 'Te Felicito' zingt de popster vermoedelijk over Pique. "Ze waarschuwden me, maar ik lette niet op. Zeg me niet dat het je spijt, dat lijkt oprecht, maar ik weet dat je liegt. Ik kan niet tegen mensen met twee gezichten. Mijn ogen zijn rood van te huilen om je", staat te lezen in de songtekst.