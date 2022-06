Club Brugge wil een aanvaller van FC Barcelona binnenhalen

Volgens Barcacentre zou Ferran Jutgla de overstap maken van FC Barcelona naar Club Brugge. Hij zou zijn medische testen één van de komende uren ondergaan. De Bruggelingen zouden 7,5 miljoen euro betalen voor de Spaanse aanvaller.

De 23-jarige Jutgla speelde dit seizoen vooral voor FC Barcelona B waarin hij in 32 wedstrijden 19 keer kon scoren en 6 assists gaf. Voor de hoofdmacht van FC Barcelona kwam hij zesmaal uit in La Liga waarin hij éénmaal kon scoren.

Jutglà will undergo his medical tests at Club Brugge in the next few hours. The striker will be sold for 7.5 million euros. Barça have not reserved a buy back option. [sport]