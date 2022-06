Kan de Serie A binnenkort genieten van Cyriel Dessers?

Cyriel Dessers gaan we niet meer zien in het shirt van Feyenoord. Zij kozen ervoor om de optie niet te lichten voor de topschutter in de Conference League. Zijn goede prestaties hebben de nodige interesse gewekt bij andere clubs.

Tot op heden is Cyriel Dessers nog steeds speler van Racing Genk. De topschutter van Feyenoord keert terug naar de Limburgers na de interlands met Nigeria die hij momenteel afwerkt. Zijn goede prestaties hebben ook bij andere clubs de nodige interesse gewekt voor de aanvaller. Zo zou volgens 1908.nl Fiorentina Dessers graag binnenhalen. Zij zijn op zoek naar aanvallende versterking nadat in de winterstop Dusan Vlahovic naar Juventus ging. Racing Genk betaalde zelf 4 miljoen euro aan Heracles Almelo in de zomer van 2020. Feyenoord kon voor hetzelfde bedrag Dessers overnemen. Na zijn fantastisch seizoen zal Racing Genk naar alle waarschijnlijkheid het onderste uit de kan willen halen.

Lees ook... Genk ziet sterkhouder in de verdediging waarschijnlijk vertrekken naar de Serie A