Abonnementen worden een pak duurder: de duurste bij Antwerp, goedkoopste bij Standard

Gemiddeld gezien werden abonnementen 22% duurder de afgelopen vijf jaar. Hoe lang zullen de supporters dit nog pikken?

Voor het goedkoopste abonnement op Den Bosuil van Antwerp zal je komend seizoen maar liefst 325 euro moeten neerleggen. Op vijf jaar tijd zijn ze 50 euro duurder geworden (18%). Opvallend is dat de prijs bij STVV niet gestegen is, zij zijn dan ook de enige club. De strafste stijging zien we bij Seraing, maar dat is ook te verklaren aangezien ze nu profvoetbal spelen. Ook Bij KV Oostende ging de prijs met 71% de lucht in.

Wim Vollemaere, secretaris bij de vzw Kustboys KV Oostende reageert bij Het Laatste Nieuws: “We hebben die prijsstijgingen ook aangekaart, maar het bestuur is doof voor onze klachten. Vorig jaar gaven ze nog voordelen aan nieuwe abonnees, maar dat is nu gedaan. Ik snap het ook niet. Als ze meer volk willen, moeten ze de prijs toch niet optrekken? Ik vermoed dat ze de verminderde inkomsten in coronatijden nu proberen te compenseren".