Italiaanse krant kopt heel duidelijk: "Mertens schokt Napoli"

Waar speelt Dries Mertens volgend seizoen? De vraag is al maanden een hot topic.

Dries Mertens heeft een aflopend contract bij Napoli. Er zit nog een optie in voor een extra jaar, maar dat kon volgens de club niet aan de huidige voorwaarden.

Dat was 4,5 miljoen euro loon per jaar. Er werd gezegd dat Mertens wilde zakken tot 1,5 miljoen euro per jaar, maar volgens de Italiaanse krant ‘Il Mattino’ klopt dat niet.

“Mertens schokt Napoli” kopt de krant vandaag. Volgens hen wil Mertens een contract van twee jaar en moet dat aan 4 miljoen euro per jaar.

Dat lijkt veel te veel voor de club en dus lijkt een verlengd verblijf van de Rode Duivels in Napels zo goed als onmogelijk geworden.