Beerschot-voorzitter deelt prik uit na vertrek Pietermaat: "Voor sommigen dooft clubliefde snel uit als financiële belang begint door te wegen"

Het vertrek van Tom Pietermaat van Beerschot VA doet héél veel stof opwaaien. Francis Vrancken wil echter dat beide kanten van het verhaal worden gehoord.

Tom Pietermaat maakte de wederopstanding van Beerschot VA uit de provinciaalse reeksen mee. Het is dan ook héél verrassend dat zo'n clubicoon vertrekt na financiële onenigheid. Francis Vrancken ontkent niet dat de Mannekens hoopten dat Pietermaar zijn huidige contract - in het geval van degradatie betekent dat veertig procent inleveren - zou respecteren.

"Daarom hebben we hem geen nieuw voorstel gedaan", klinkt het bij de voorzitter van Beerschot bij ATV. "Het mes snijdt aan twee kanten, hé. Bij promotie is er een enorme loonsverhoging, bij degradatie het omgekeerde. We vonden het dan ook niet verantwoord om Pietermaat een loon naar 1A-normen te betalen."

Vrancken betreurt dan ook de manier waarop het verhaal is geëindigd. "We moeten voorzichtig zijn en denken als goede huisvaders voor de club. Voor een aantal spelers dooft de clubliefde uit als het financiële belang begint door te wegen. Dat was het geval voor Joren Dom, maar ook een beetje voor Pietermaat.