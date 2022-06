Een verhaal van winst én toegevingen: 'Dit heeft Club Brugge betaald aan Barça voor Jutgla'

Ferran Jutgla is de opvolger van Noa Lang bij Club Brugge. Voor de goede orde: de aanvaller maakt niét transfervrij de overstap van FC Barcelona.

Her en der werd de voorbije dagen gewag gemaakt van een vrije transfer, maar dat is niet het geval. Het contract van Ferran Jutgla op Camp Nou liep dan wel af na dit seizoen, maar Barça had een optie om daar éénzijdig een jaar bij te doen.

Het spreekt voor zich dat dat ook gebeurd is. Al heeft Club Brugge nog kunnen onderhandelingen. De deal leek te eindigen op zeven miljoen euro, maar daar heeft Vincent Mannaert volgens de Spaanse kranten twee miljoen euro afgepitst.

Tien procent op doorverkoop

Al staat daar wél iets anders tegenover. Bij een doorverkoop van de 23-jarige aanvaller moet de Belgische landskampioen tien procent van de som doorstorten op de Catalaanse bankrekening. Al zullen ze zich dat niet betreuren als Jutgla ook effectief in de voetsporen van Noa Lang kan treden.