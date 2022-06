De voorzitter van Union SG over hoe Felice Mazzu te werk ging: "Wat mij betreft, heb ik geen probleem met hem"

Felice Mazzu vertrok, enkele dagen nadat hij de tweede plaats met zijn publiek had gevierd, onverwachts naar Anderlecht. De onderhandelingen werden in het grootste geheim gevoerd, en de club reageerde verrast.

Na het officiële vertrek van Mazzu naar RSC Anderlecht reageerde Union Saint-Gilloise woedend, verwijzend naar de wet 78. Maar sindsdien lijkt de rust teruggekeerd. Alex Muzio, voorzitter van Union SG, heeft tijdens een persconferentie kort geantwoord op een vraag over dit onderwerp. "Felice Mazzu heeft geen regels overtreden. Hij kreeg een aanbod en aanvaardde het, zoals elke werknemer in België kan doen. Wat mij betreft, heb ik geen probleem met Felice Mazzu", gaf hij toe.

Over de relatie met Anderlecht kon de voorzitter niets kwijt. "CEO, Philippe Bormans zal jullie vragen hierover kunnen beantwoorden. Het dossier is in behandeling", zei Muzio. De CEO van Union Saint-Gilloise was zelf niet aanwezig op de persconferentie.