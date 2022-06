Is man in vorm Leandro Trossard rijp voor toptransfer? "Laat hem paar weken meetrainen met Salah en Mané en hij pikt dat niveau op"

Met twee pareltjes ging invaller Leandro Trossard met veel aandacht lopen na de 6-1-overwinning tegen Polen. De Limburger breit zo een verlengstuk aan zijn ijzersterke seizoen met Brighton&Hove Albion.

Stijn Vreven, die Leandro Trossard bij Lommel lanceerde", is onder de indruk van zijn voormalige poulain. "Leandro heeft er een sterk seizoen opzitten bij Brighton en blijft bevestigen bij de nationale ploeg. Hij is klaar om één van onze key players te worden", geeft Vreven aan in HBVL.

Daarvoor zal Trossard de concurrentiestrijd met ene Eden Hazard in zijn voordeel moeten beslechten. De speler van Real Madrid legde tegen Polen een hoopgevende prestatie op de mat. "Ik zou niet weten waarom Trossard geen bedreiging kan zijn voor Hazard", aldus Vreven. "Op een bepaald moment moet de bondscoach keuzes maken, al is het niet gemakkelijk om iemand als Hazard uit de ploeg te zetten. Maar je moet wel kijken naar de geleverde kwaliteit en het toekomstige potentieel."

Na zijn sterk seizoen loopt de Limburger in de kijker. Trossard ligt nog twee seizoenen onder contract bij Brighton, toch vindt Vreven dat een transfer naar een topclub niet nadelig hoeft te zijn. "Ook daar zie ik Leandro in staat om uit te groeien tot een beslissende speler. Ik vergelijk hem met Dirk Kuijt, het klassieke voorbeeld van een speler die altijd is blijven meegroeien. Laat Trossard enkele weken meetrainen met jongens als Salah en Mané... Ik ben ervan overtuigd dat hij dat niveau snel oppikt", besluit Vreven.