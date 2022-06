🎥 Zinho Gano doet van zich spreken bij Guinee-Bissau met twee doelpunten

In zijn eerste officiële interland voor Guinee-Bissau heeft Essevee-spits Zinho Gano (28) meteen zijn waarde bewezen. Met twee doelpunten had de boomlange spits een groot aandeel in de ruime 5-1-zege tegen Sao Tome e Principe.

In maart dit jaar werd Zinho Gano voor het eerst opgeroepen voor een oefenstage van Guinee-Bissau, het land vanwaar zijn vader afkomstig is. Donderdag begon Guinee-Bissau aan de kwalificatie voor de Africa Cup met een ruime 5-1-overwinning tegen het bescheiden Sao Tome e Principe. Door deze overwinning op de openingsspeeldag deelt Guinee-Bissau de leiding met Nigeria. Maandag gaan Gano en co op bezoek bij Sierra Leone. Gano toonde meteen zijn neus voor doelpunten door kort na de pauze twee keer op de juiste plek te staan. Bekijk hieronder zijn doelpunten. 📹 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐒 𝐂𝐋É𝐒: 🇬🇼 5-1 🇸🇹



