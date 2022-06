Droomaanval Inter krijgt vorm: Dybala op weg naar Milaan

Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano. Dybala's zaakwaarnemer en Inter komen volgende week samen om de deal af te ronden. De Argentijn vertrekt transfervrij naar Milaan, en zou er een slordige 6 miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Zo lijkt Inter de gedroomde voorhoede Dybala-Lukaku-Martinez te kunnen verwezelijken, aangezien het met Chelsea druk onderhandeld over de huurovereenkomst van Romelu Lukaku. Eerder hoopte Inter-legende Altobelli al op dat aanvalstrio volgend seizoen bij de Milanezen: https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2022-06-11/inter-legende-altobelli-over-aanvalstrio-met-lukaku-in-de-punt-het-zou-een-droomvoorhoede-zijn

Paulo Dybala’s agents and Inter will meet again next week in order to reach full agreement on free move. Salary offered worth almost €6m net per season plus add-ons. šŸ‡¦šŸ‡· #Inter



Inter are gonna meet also with Raoul Bellanova’s agents tomorrow to seal the deal with Cagliari.