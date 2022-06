OFFICIEEL: 1B-promovendus Dender heeft eerste aanwinst beet: 21-jarige spits

Dender kroonde zich in de play-offs tot kampioen in Eerste Nationale. Volgend seizoen komt de ploeg van Regi Van Acker uit in 1B. Met de komst van Zakaria Atteri is de eerste aanwinst een feit voor Dender.

Atteri is een jeugdproduct van Excelsior Moeskroen. De 21-jarige spits werd na Nieuwjaar uitgeleend aan Knokke (Eerste Nationale). In tien wedstrijden trof Atteri twee keer raak. Door het faillissement van Moeskroen was Atteri een vrije speler. Hiervan maakte Dender handig gebruik om de jonge Belg aan te trekken. Eerste inkomende transfer is een feit!



