🎥 Dansende doelman vervangt Mathew Ryan bij Australië en is de grote held

Australië heeft zich maandagavond geplaatst voor het WK. In de beslissende play-off wonnen the Socceroos na strafschoppen van Peru, na een 0-0 gelijkspel in reguliere speeltijd.

Vlak voor het einde van de verlenging moest doelman Mathew Ryan het veld ruimen, want Redmayne werd binnen de lijnen gebracht voor de penaltyserie. Australië nam de eerste penalty en miste direct: de inzet van Martin Boyle werd gekeerd door Gallese. Later in de penaltyserie schoot Luis Advincula oog in oog met de dansende Redmayne tegen de paal. Daarna scoorden alle spelers, onder wie Renato Tapia, totdat een redding van Redmayne op de penalty van Valera Australië het WK-ticket bezorgde.