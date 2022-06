Sollied, Rekdal, Ingebrigtsen: de geschiedenis van Noorse coaches in de Jupiler Pro League

Met Ronny Deila hebben we een vierde coach uit Noorwegen in de Jupiler Pro League. Gingen hem voor: Trond Sollied, Kjetil Rekdal en Kare Ingebrigtsen. Wat lieten die allemaal zien?

Ronny Deila is officieel de coach van Standard volgend seizoen, ondertussen is zijn volledige staf al bekendgemaakt. Na omzwervingen in Schotland en de MLS kiest hij dus voor een Belgisch avontuur. Hij wordt daarmee de vierde Noorse coach.

Trond Sollied, de referentie

Ondertussen is hij er al 63, maar Trond Sollied heeft heel wat neergezet in België en staat te boek als dé referentie.

Hij kwam in 1999 naar Gent, was een jaar later coach bij Club Brugge en keerde later nog eens terug naar de Buffalo's. Ook bij Lierse was hij nog even coach, alvorens er een derde periode bij Gent volgde. Ook Lokeren had hem onder zijn hoede, tussen diverse buitenlandse avonturen door. Bij Club Brugge pakte hij twee keer de Beker van België en twee keer het kampioenschap, hij werd in 2003 en 2005 coach van het jaar.

Op 22 november 2006 kwam Kjetil Rekdal van Valerenga over naar Lierse. Hij moest de club op het hoogste niveau houden.

Uiteindelijk kon de Noor het team van de laatste plaats weghouden, maar in de eindronde werden ze pas derde en dus volgde degradatie en ook meteen het ontslag van Rekdal.

Kare Ingebrigtsen

En dan is er nog Kare Ingebrigtsen, die in Oostende aankwam op 1 juli 2019. Ook hij zong het uiteindelijk niet te lang uit.

Een zware nederlaag bij Charleroi (5-0) aan het einde van het jaar luidde ook meteen het einde van Ingebrigtsen in. Kan Deila langer volhouden?