Bale is hard voor Real Madrid en bevestigt interesse: "Ik moet de beste keuze maken"

Gareth Bale is gratis op te pikken nadat zijn contract bij Real Madrid afgelopen is. Cardiff City droomt ervan om de Welshman naar huis te laten komen, maar zelf is de aanvaller er nog niet uit.

“Ik heb inderdaad een aanbieding gekregen van Cardiff City”, aldus een transparante Gareth Bale. “Maar ik heb nog geen keuze gemaakt. Ik heb de nodige opties, maar ik moet eveneens rekening houden met de beste keuze voor mijn gezin.”

Bale kwam nog even terug op zijn tijd bij Real Madrid. “Ik las alsmaar in de kranten dat ik aan het golfen was of dat ik constant geblesseerd was. Dat was helemaal het geval niet. Ik was het meeste van de tijd fit, maar werd simpelweg niet gebruikt.”