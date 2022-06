📷 Philippe Clement kiest voor bijzondere clash om voorseizoen te starten

Philippe Clement begint aan zijn eerste volledige seizoen als trainer van AS Monaco.

Na zijn overstap van Club Brugge naar AS Monaco tijdens de winterbreak kan Philippe Clement nu zelf het nieuwe seizoen in het prinsbisdom voorbereiden.

Op zijn officiële kanalen laat AS Monaco weten dat de eerste wedstrijd in het voorseizoen de clash is met zusterploeg Cercle Brugge.

De wedstrijd wordt op 25 juni afgewerkt, al wordt er wel niet bij gezegd waar die gespeeld zal worden. Wellicht gebeurt dat achter gesloten deuren.