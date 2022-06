Duitse wereldkampioen heeft eerste job als hoofdcoach te pakken

Zes jaar nadat hij zijn schoenen aan de haak heeft gehangen, heeft Miroslav Klose een nieuwe job in het voetbal gevonden.

De voormalige topschutter van onder meer Kaiserslautern, Werder Bremen en Bayern München gaat namelijk aan de slag als hoofdcoach van het Oostenrijkse SCR Altach.

Klose was na zijn carrière als speler assistent bij Bayern München onder Hansi Flick maar zat zonder job toen Flick bondscoach werd. Nu zet de wereldkampioen van 2014 zijn handtekening bij een Oostenrijkse eersteklasser.

Miroslav Klose is vooral een Duitse legende. Hij speelde mee op 4 WK's en is met 16 doelpunten de speler met de meeste doelpunten op een WK-eindronde. Ronaldo Nazardio heeft er 15, Gerd Müller 14. Cristiano Ronaldo is samen met Luis Suarez de huidige speler die nog het dichtste in de buurt komt van Klose, al is dat in dit geval heel relatief met slechts 7 doelpunten.