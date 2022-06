Ewoud Pletinckx op weg naar OH Leuven: "Ik was vroeger een hevige Anderlechtfan"

Ewoud Pletinckx staat op het punt om de deur bij Zulte Waregem achter zich toe te trekken en te vertrekken naar OH Leuven. We stoffen een interview uit het verleden even op.

De immer goedlachse Ewoud Pletinckx speelt al sinds 2012 voor Zulte Waregem. De afgelopen drie seizoenen wist hij zichzelf van de jeugd naar de a-kern op te boksen. Het vertrouwen binnen de club in Ewoud Pletinckx bleek heel groot te zijn, zeker toen coach Francky Dury hem ooit aanstelde als kapitein. Iets langer dan een jaar geleden zei Pletinckx nog dit over een eventuele transfer: "Afgelopen zomer zijn er al een paar clubs komen aankloppen, maar voorlopig heb ik de keuze gemaakt om bij Zulte Waregem te blijven. Voorlopig sta ik altijd in de basis, mijn familie en vrienden wonen allemaal in de buurt en ik voel mij hier heel goed. Momenteel zie ik dus nog geen reden om te vertrekken. Ik heb wel de ambitie om ooit hogerop te geraken. Iedereen heeft uiteindelijk wel de ambitie om ooit in de Europa League of Champions League te spelen".

"Als ik ooit de kans krijg om een stap hogerop te zetten, dan zal het een voorwaarde moeten zijn dat ik ook kan spelen. Ik speel het spelletje te graag om ergens op de bank te zitten. Ik besef dat ik nog wat te leren heb voordat ik echt basisspeler kan worden bij een topclub, en dat zou ik graag hier bij Zulte Waregem doen", voegde hij er toen ook aan toe. Bij Oud-Heverlee Leuven weet Ewoud Pletinckx zeer goed dat hij heel wat speelminuten zal maken. Hij is namelijk echt het profiel waar coach Marc Brys naar opzoek was. De stap naar een topclub zal momenteel van bij Leuven ook eenvoudiger te zetten zijn, dan van bij Zulte Waregem. Vorig jaar speelden ze een erg slecht seizoen en ook voor dit seizoen is er met de nieuwe trainer weinig zekerheid op verbetering. Vandaar is de keuze van Pletinckx ook wel goed te verantwoorden.

Ewoud Pletinckx droomt van de absolute top, maar was vroeger ook fan van Anderlecht. "Als kind had ik een abonnement op Anderlecht en ging ik altijd met mijn vader naar de wedstrijden kijken. Momenteel is het niet zo dat het mijn ambitie is om ooit voor Anderlecht te kunnen spelen, maar als kind was het wel altijd mijn droom", vertelde hij ooit. "De eerste keer dat ik op Anderlecht speelde met Zulte Waregem voelde wel zeer vreemd aan. Heel mijn familie zat in de tribune. Voor de wedstrijd in de kleedkamer hoor je het liedje van Anderlecht door het stadion weergalmen. Je moet je dan volledig proberen te focussen op de wedstrijd, maar voor mij was dat toch een beetje speciaal aangezien ik gewoon was om dat liedje vanuit de tribune mee te zingen", voegde hij er nog aan toe.