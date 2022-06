KV Oostende en KV Kortrijk winnen vlot oefenduels, al moest Kortrijk wel tot in tweede helft wachten op doelpunten

Vrijdagavond was er vooral voetbal te zien in West-Vlaanderen. Zowel KV Kortrijk als KV Oostende kozen ervoor om een oefenwedstrijd te spelen tegen een derdeprovincialer.

KVO deed dat op het veld van KWS Oudenburg. De amateurs van Oudenburg vormden geen probleem voor KVO, dat zijn eerste wedstrijd afwerkte in nieuwe shirts. Oostende won met 0-12 van Oudenburg, Bätzner scoorde een hattrick. Zaterdag om 16u spelen de clubs opnieuw tegen elkaar.

Doelpuntenkermis in Oudenburg! Morgen om 16u spelen we opnieuw in Oudenburg, dan tegen Zwevezele. Doelpunten: Bätzner (3), Atanga (3), Patoulidis (2), Sakamoto, D'Haese, Coninckx, Albanese. #KWSKVO pic.twitter.com/Gl4Xbzg25V