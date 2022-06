Locaties voor het WK van 2026 bekend: Maar liefst 26 speelsteden gespreid over de Verenigde Staten, Canada en Mexico

In november is het in Qatar te doen, maar afgelopen nacht maakte FIFA de speelsteden voor het WK van 2026 bekend. Voor het eerst zal het toernooi 48 deelnemers tellen in plaats van 32, waardoor er meer speelsteden zijn dan gewoonlijk.

Gespreid over de Verenigde Staten, Canada en Mexico zullen 48 deelnemers strijden in 26 verschillende speelsteden voor de eindwinst. Het is voor het eerste keer in de geschiedenis van de FIFA dat het WK voetbal in drie verschillend landen wordt gespeeld. De VS telt elf gaststeden: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles/SoFi Stadium, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area en Seattle. Toronto en Vancouver zijn de twee speelsteden uit Canada, terwijl Mexico de WK-wedstrijden in Guadalajara, Mexico City en Monterrey organiseert.