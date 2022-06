Skov Olsen stelt Club Brugge gerust: "Mijn plan is om te blijven, ik weet dat ik nog beter kan"

Nieuws dat ze in Brugge graag zullen horen. Skov Olsen (22) gaf voor het Deense Bold aan gewoon bij Club te willen blijven volgend seizoen.

"Ik ben zeer gelukkig dat ik een kans hebben gekregen om me te tonen bij Blauw-Zwart. Het is dan ook mijn plan om hier nog te blijven", aldus de jonge flankaanvaller, die niet enkel bij Club een sterkhouder geworden is, maar ook bij Denemarken onlangs hoge ogen gooide in de Nations League (met een knap doelpunt tegen Oostenrijk).

Dat zag ook de Deense pers, die een transfer naar een topcompetitie opperde. Olsen weet echter dat hij nog veel kan laten zien bij Blauw-Zwart. "We spelen onder andere de Champions League. En ik weet dat ik nog beter kan. Dat moet ik volgend seizoenen tonen", aldus de Deen, die dit seizoen goed was voor 6 doelpunten en 9 assists in 17 wedstrijden voor Club.