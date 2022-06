Vincent Kompany heeft het aan de stok met andere trainer in Engeland... over appartement

Jon Dahl Tomasson en Vincent Kompany worden volgend seizoen allebei trainer in Engeland.

Volgens The Mirror is er discussie tussen de twee over een appartement. Tomasson gaat bij Blackburn Rovers aan de slag en Kompany bij Burnley. De twee trainers zouden allebei hetzelfde appartement willen om in te wonen.

“Zodra hij aankwam in Blackburn zijn we op huizenjacht gegaan. De makelaar vertelde ons dat het gaat tussen hem en Vincent. Ik heb voorgesteld om het appartement te delen, maar dat gaat 'm niet worden”, zegt Gregg Broughton van Blackburn.

Hoe ze er onderling aan gaan uitkomen is moeilijk in te schatten. Wellicht zal de eigenaar van het appartement moeten kiezen aan wie hij het appartement wil geven. Geen van beide trainers lijkt te willen toegeven om het appartement aan de ander te laten...