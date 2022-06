Deel 2: United World praat voor het eerst met Belgische pers: "Ik zou liegen als ik zeg dat ik een paars hart heb, maar we zijn nog niet klaar hier"

In februari 2018 streek investeringsmaatschappij United World neer op het Kiel. Ruim vier jaar later sprak Abdullah Alghamdi, CEO van United World, voor het eerst met de Belgische pers. Wij waren erbij in Parma, waar United World haar partnership met Errea voorstelde.

Met Kerala United, Al Hilal, Châteauroux, Sheffield United en Beerschot heeft United World al vijf clubs onder zijn vleugels. Op basis waarvan hebben jullie in 2018 beslist te investeren in Beerschot?

"Exact op dezelfde manier waarop we andere clubs hebben geselecteerd en in de toekomst zullen selecteren. United World is op zoek naar clubs die ondergewaardeerd zijn. Daarbij gaan we op zoek naar clubs met een rijke geschiedenis, een fanbase, een track record en de klik met de stad moet er zijn. In het geval van Beerschot konden we al deze hokjes afvinken."

Jullie troffen Beerschot aan in 1B. Vier jaar later staan jullie opnieuw in het op een na hoogste niveau.

"We zijn er nog steeds rotsvast van overtuigd dat we destijds de perfecte keuze hebben gemaakt. Akkoord, we staan opnieuw in 1B, maar ik garandeer iedereen dat we in vergelijking met 2018 al een grote weg hebben afgelegd. Maar laat me duidelijk zijn: wij willen zo snel mogelijk naar de Jupiler Pro League. Ik ben ervan overtuigd dat we op de goede manier bezig zijn, waarin het belangrijk is om Beerschot op een duurzame manier te leiden. Wat zeker is, is dat we de club in een veel betere staat zullen achterlaten dan dat we hier in 2018 aantroffen."

Het is bekend dat het businessmodel van United World staat of valt met inkomsten genereren bij de clubs. Vroeg of laat houden jullie het voor bekeken in Beerschot?

"Ja, dit is onze business. Daar moeten we eerlijk in zijn. Op een dag zal United World Beerschot gaan verlaten, dat is duidelijk. Ik zou liegen als ik zeg dat ik een paars hart heb en dat United World hier nog zeker twintig jaar zal blijven. Al is een vertrek in de nabije toekomst helemaal niet aan de orde. Er ligt nog heel veel werk op de plank. We willen hier iets achterlaten als we op een dag zouden vertrekken."

Ondertussen hebben jullie vijf clubs. Is het de bedoeling om de komende seizoen dat netwerk verder uit te breiden.

"Wij blijven zeker op zoek gaan naar ondergewaardeerde clubs. Tegen 2025 à 2026 zouden we graag in omvang verdubbelen. Maar op dit moment ligt onze prioriteit onze huidige clubs. We willen de procedures, het beleid en de mensen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen opdat onze clubs optimaal kunnen functioneren."

In het geval van Beerschot, waar ligt de focus concreet de volgende jaren?

"Het wordt voor ons belangrijk om meer en meer spelers te laten doorstromen uit onze goede jeugdacademie, in navolging van Ilias Sebaoui. Ook ons beloftenteam (dat in Tweede Amateur zal uitkomen, red.) wordt daarin erg belangrijk. We moeten meer jongens uit de eigen jeugdwerking in de A-kern krijgen. Mede daardoor hebben we bij United World ook het budget (ca. 2,6 miljoen euro, red.) goedgekeurd. De bouwvergunning is goedgekeurd, waardoor de werken in principe deze zomer nog van start kunnen gaan.

Deel 1 gemist? LEES HET HIER NOG EENS NA. United World-CEO Abdullah Alghamdi spreekt daarin vrijuit over onder meer de nieuwe structuur, de gevolgen van de degradatie en de rol van Jan Van Winckel binnen United World en Beerschot.