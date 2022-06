Officieel: Zulte Waregem stelt absolute topscorer voor als nieuwste aanwinst

Zulte Waregem heeft zonet een nieuwe transfer voorgesteld. Stan Braem komt officieel naar de Gaverbeek.

De deal is rond: Stan Braem zal volgend seizoen in 1A bij Zulte Waregem spelen. De 23-jarige spits komt over van SK Zwevezele en tekent voor twee seizoenen aan de Gaverbeek. Afgelopen seizoen scoorde hij 27 keer in 30 wedstrijden. Voor Braem, die vijf jaar geleden nog in vierde provenciale voetbalde, is het z'n eerste profcontract.

“Het was altijd mijn droom om profvoetballer te worden op het hoogste niveau. Dat Essevee me nu deze kans biedt, is onbeschrijfelijk. Het is een grote stap voor mezelf en mijn omgeving, maar ik kijk ernaar uit om elke dag hard te werken zodat dit verhaal een mooi vervolg krijgt", vertelt Braem op de site van de club.