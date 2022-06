Zinho Gano over eerste selectie voor Guinee-Bissau: "Ze trokken al jaren aan mijn mouw en nu ging ik op hun uitnodiging in"

Zinho Gano is sinds kort international bij Guinee-Bissau. Geboren en getogen in België kwam Gano afgelopen week nog maar voor het eerst in het land. Hij wist meteen twee keer te scoren, een nieuwe held voor de plaatselijke bevolking is geboren.

Zinho Gano wist in zijn eerste selectie voor Guinee-Bissau meteen twee keer te scoren tegen Sao Tomé. "Ik ben 28 en eindelijk international”, zegt Gano bij Het Nieuwsblad. "Vroeger speelde ik altijd voor de Belgische nationale jeugdploegen, maar een plaatsje bij de Rode Duivels zat er nooit in, hé. Guinea-Bissau trok al jaren aan mijn mouw en nu ging ik op hun uitnodiging in. Om mij te belonen, kreeg ik daar direct het nummer 10", gaat de spits van Zulte Waregem verder.

"Guinea-Bissau is het geboorteland van mijn vader, maar mijn pa liet ons in de steek toen ik twee jaar oud was. Hij keerde even terug naar daar, maar woont nu weer in Antwerpen. Ik heb nog contact met hem, maar de relatie blijft moeilijk", vertelt Gano over zijn band met het land waar hij nooit eerder geweest was. "Zolang ik bij Zulte Waregem onder contract sta, geef ik me voluit voor die club. Al worden de opties voor een transfer natuurlijk bekeken. Het is zeker een extra troef dat ik nu international ben. De voorkeur gaat naar het buitenland, want in België maakte ik zowat alles mee met Genk, Club Brugge, Oostende, Antwerp, Waasland-Beveren...Ik sluit ook een exotische bestemming niet uit, want mijn gezin is bereid om me te volgen", besluit de spits bij Het Nieuwsblad.