Borussia Dortmund wil de vervanger van Erling Haland losweken bij Ajax

Karim Adeyemi werd al aangetrokken bij Borussia Dortmund om de aanval te versterken, maar daar laten ze het niet bij. Ze hebben namelijk een bod neergelegd bij Ajax om nog een aanvaller aan te trekken.

Borussia Dortmund wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe club van Sébastien Haller. De club van Thorgan Hazard en Thomas Meunier wil de spits van Ajax overnemen en heeft een eerste bod uitgebracht. Dortmund is al langere tijd geïnteresseerd in Haller en zou bereid zijn om 33 miljoen euro te betalen voor Haller, die bij Ajax nog een contract heeft tot medio 2025.

Haller kwam anderhalf jaar geleden voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United. Daarmee is de aanvaller de recordaankoop in de geschiedenis van Ajax. Nu kunnen de Amsterdammers hem met winst doorverkopen.