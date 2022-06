'Nicolas Raskin heeft aanbieding om richting Turkse competitie te vertrekken'

Nicolas Raskin was één van de lichtpuntjes in het moeilijke seizoen van de Rouches.

Standard beleefde een seizoen om snel te vergeten, al was er met onder andere Nicolas Raskin toch ook wel een positieve noot om te vermelden.

De youngster van de Rouches geniet daardoor de nodige interesse van onder andere Club Brugge, Racing Genk, Lille en Leeds.

Volgens de Turkse journalist Haluk Yurkli is er echter ook de nodige interesse van de Turkse topclub Galatasaray voor Raskin. Hoe concreet de interesse is, is niet duidelijk.