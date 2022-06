📷 OFFICIEEL Liverpool haalt derde zomertransfer binnen

Liverpool heeft een derde transfer gerealiseerd, na Darwin Nunez en Fabio Carvalho.

Jürgen Klopp kan volgend seizoen rekenen op de diensten van de Schotse verdediger Calvin Ramsey, zo heeft de club laten weten. Hij tekende een deal voor maar liefst vijf seizoenen.

De 18-jarige Ramsey komt over van Aberdeen en werd verkozen tot grootste talent in het voorbije seizoen van de Schotse competitie.

“Liverpool is niet alleen een hele grote club, ze geven ook jonge spelers een kans in het eerste elftal. Dat is een van de redenen waarom ik voor Liverpool heb gekozen”, zegt Ramsay in een eerste reactie op de website van de club.