Chris Van Puyvelde houdt het voor bekeken in China

Chris Van Puyvelde heeft zijn job als technisch directeur van de Chinese voetbalbond opgezegd.

De 62-jarige Chris Van Puyvelde is niet langer technisch directeur van de Chinese voetbalbond. Het is de Chinese bond zelf die het nieuws bekendmaakte.

“We zijn Chris echt dankbaar voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het Chinese voetbal gedurende de voorbije 3,5 jaar”, klinkt het in een mededeling van de voetbalbond. “We wensen ‘de vriend van het Chinese voetbal’ het allerbeste toe in zijn verdere (werk) leven.”

Vooraleer hij in 2018 naar China trok was Van Puyvelde aan de slag bij de Belgische voetbalbond in dezelfde functie.