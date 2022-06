'Barça dumpt Franse international in zoektocht naar geld bij Spaanse promovendus'

FC Barcelona is op zoek naar financiële extraatjes. In dat opzicht wil de Catalaanse grootmacht Samuel Umtiti dumpen.

Op die manier wil FC Barcelona de loonlast naar beneden halen. Cadena SER weet dat Barça Samuel Umtiti heeft aangeboden bij promovendus Girona FC.

De vraag die zich stelt: heeft de Franse international om die verhuis te maken? Girona ligt dan wel in de buurt van Barcelona, maar daar eindigt de vergelijking dan ook.

Vrije val

De marktwaarde van Umtiti gaat ondertussen in vrije val. In 2018 was de 28-jarige Fransman nog zeventig miljoen euro waard. Anno 2022 is dat een schamele… twee miljoen euro.