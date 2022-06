OFFICIEEL: Eupen haalt Australisch international in huis

Eupen heeft een nieuwe linksachter beet. De ervaren Australiër Jason Davidson komt transfervrij naar de Oostkantons.

Jason Davidson (30) is een ervaren linksachter, die 23 keer uitkwam voor de nationale ploeg van Australië. Davidson wil zich bij Eupen in de kijker spelen met het oog op het WK in Qatar.

Davidson ondertekende een contract van twee seizoenen bij Eupen. Zo komt er een vervolg aan de wereldreis van Davidson, die ook al actief was in Japan, Portugal, Nederland, Engeland, Kroatië, Zuid-Korea en Slovenië.