📷 OFFICIEEL KV Mechelen haalt extra staflid in Groningen

De 28-jarige Maxim Wouters tekende een contract bij KV Mechelen en komt over van Groningen. Hij wordt de videoanalist in de technische staf van Danny Buijs en volgt Jan Boden op.

Wouters is geen onbekende in Mechelen. Hij was vroeger namelijk al jeugdcoach bij de club. “Ik weet dat het cliché zal klinken, maar dit voelt als thuiskomen, he”, vertelt Wouters.

“Ik ben al mee naar de training geweest op de jeugdacademie en ik kwam meteen bekende gezichten tegen. De ontmoeting met Filomene was hartelijk. Ik zag spelers terug die ik nog zelf getraind heb zoals doelman Falchou. Alles voelde direct vertrouwd aan."

Na zijn periode bij de jeugd was hij nog aan de slag als jeugdtrainer bij Antwerp en videoanalist bij Beerschot en Groningen. Bij die laatste club werkte hij al 3 jaar samen met onze hoofdcoach Danny Buijs.

“Ik wil graag nog verder groeien, maar daarvoor moet ik nog veel bijleren. Dat kan perfect vanuit de rol van videoanalist, iets wat ik ook met volle overgave doe. En ik weet gewoon dat ik van Danny nog veel kan opsteken. Het feit dat we al op elkaar ingespeeld zijn, maakt de integratie enzovoort natuurlijk nog een pak makkelijker."