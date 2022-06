📷 Alfred Schreuder krijgt zijn zin en haalt assistent in Hoffenheim

Het gerucht deed al een tijdje de ronde dat Alfred Schreuder met Matthias Kaltenbach als assistent wou werken.

De twee kennen elkaar van bij 1899 Hoffenheim. De Duitse ploeg heeft op zijn officiële kanalen bevestigd dat Kaltenbach richting Ajax Amsterdam vertrekt.

Hij zou een contract voor twee seizoenen getekend hebben, met nog een optie voor een extra jaar. "Ik verlaat Hoffenheim en de fans na elf jaar met pijn in het hart", laat de oefenmeester weten op de clubsite van Hoffenheim.

"Ajax is niet alleen een bijzondere, professionele uitdaging voor mij. Het is ook de club die ik in mijn jeugd al bewonderde. Ik ben Hoffenheim enorm dankbaar, dat ik de kans heb gekregen om naast Alfred bij Ajax - een van de grootste clubs van Europa - te werken."

Met de overstap zou een kleine transfersom gemoeid zijn, zo schrijven enkele Nederlandse kranten. Ajax moet de assistent zelf nog officieel voorstellen.