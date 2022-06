Geen nieuwkomers op het trainingsveld bij Anderlecht, viertal werkt individueel

Donderdagmiddag wordt Felice Mazzu officieel voorgesteld bij Anderlecht. De pers mocht voor de gelegenheid ook de training van paars-wit volgen.

Daarbij was er geen spoor van aanwinsten Ishaq Abdulrazak en Nilson Angulo. Voor hen is het nog wachten op de administratieve afhandeling vooraleer ze in actie kunnen komen bij paars-wit. Wie wel van de partij was: Michel Vlap. De Nederlander is terug na een uitleenbeurt aan FC Twente. De komende weken moet duidelijk worden of de middenvelder in de plannen van Felice Mazzu past.

Vier spelers kwamen donderdag niet naar buiten en werken individueel verder aan hun herstel: het gaat om Adrien Trebel, Sergio Gomez, Mario Stroeykens en Lucas Lissens.

Marco Kana, Majeed Ashimeru, Josh Cullen, Kristoffer Olsson, Kristian Arnstad en Michael Murillo genieten nog van vakantie en sluiten later aan. Door al deze afwezigen werd de groep van Felice Mazzu voor de gelegenheid opgevuld met heel wat jonge jongens.