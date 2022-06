KMSK Deinze kiest voor een Spaanse doelman die vorig seizoen een indrukwekkende statistiek kon voorleggen

KMSK Deinze heeft een nieuwe doelman. Ignacio 'Nacho' Miras Blanco heet de nieuwste aanwinst en hij kan een indrukwekkende statistiek voorleggen.

'Nacho' komt over van het Spaanse Réal Balompédica Linense waar zijn contract ten einde liep. Zo kon Deinze de doelman gratis overnemen en tekent hij een contract voor twee seizoenen met een optie. Voordien was de Spaanse doelman actief in de Verenigde Staten bij Valparaiso Crusaders en North Carolina FC U23.

Vorig seizoen stond de doelman 30 keer onder de lat bij Réal Balompédica Linense waarin hij 28 doelpunten incasseerde. Het meest opvallende is dat hij maar liefst 13 keer de netten schoonhield. Een knappe prestatie van de doelman in de Primera Division, de reeks waar onder andere de belofteploegen van Barcelona, Sevilla en Villarreal in uitkomen.