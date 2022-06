Union heeft nieuwe verdediger beet uit Engelse derde klasse en die kent de competitie al: "Kans die ik niet kon afslaan"

Union Saint-Gilles heeft een nieuwe verdediger. Het haalde de 23-jarige Ross Sykes op bij de Engelse derdeklasser Accrington Stanley. Daar speelde hij sinds zijn dertiende.

De enige andere club waar hij ooit voor speelde was Southport, waar hij in 2017 aan uitgeleend werd. Sinds het seizoen 2018-2019 stond hij vast in de basis bij Accrington. Hij moet Union helpen om in de Champions League te geraken.

"Ik ben hier al 10 jaar. Het is veel om in me op te nemen - verhuizen naar een ander land - maar ik kijk er naar uit", zegt hij op de clubwebsite. "Mijn tijd hier is voorbij gevlogen. Ik herinner me mijn eerste dag toen twee van mijn vrienden hier waren. Het was ongelooflijk om door de Academie te komen en mijn debuut in het eerste team te maken."

De Belgische competitie is hem ook niet onbekend. "Ik wist kleine beetjes over het Belgische voetbal omdat ik voetbal over de hele wereld volg. Ik ken de meeste clubs daar, het is een goede uitdaging. Het is een kans die je niet kunt afslaan, je krijgt misschien nooit meer de kans om in het buitenland te spelen. Dus als die zich voordoet, moet je die grijpen. "Ze zitten volgend seizoen in Europa en ik ben gewoon gefocust op dat seizoen."