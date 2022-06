Dijkshoorn kritisch voor Rode Duivel: "Bescheiden als de nieuwe Jezus" en "Op zijn berg blijven wonen voor zo'n loon"

Dries Mertens maakte onlangs duidelijk dat hij graag bij Napoli zou willen blijven en daarvoor zelfs zijn loon wil laten halveren. Het blijft natuurlijk dan nog steeds een erg riant bedrag.

Dries Mertens zou zijn loon kunnen laten halveren van 9 naar 4,5 miljoen euro op jaarbasis. "Dan ben je de held van alle Italiaanse vissers", is Nico Dijkshoorn kritisch in zijn column in Het Nieuwsblad. "Ook als de nieuwe Jezus blijft hij heel bescheiden in Napels."

"Dat is het moderne voetbal. Je bent een held als je voor 4,5 miljoen euro per jaar wil voetballen en een loser zoals Andy Carroll als je voor een riant burgermansalaris lekker wil blijven voetballen - desnoods in Brugge."

Uitzicht op zee

"Mertens wil voor de helft an een salaris dat wij op zestig levens niet bij elkaar verdienen op zijn berg met uitzicht op zee blijven wonen ... Ondertussen zet Kylian Mbappé een heel nieuwe standaard."

"Ik hoop werkelijk voor Kat en Dries dat de Napolitanen erin gaan geloven en zijn financiële kniebuiging gaan uitleggen als eeuwige liefde."