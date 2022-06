Voormalige Real Madridspeler vertrekt bij Al Rayyan en wil terug naar Europa

James Rodriguez kent u vast nog wel van op het WK 2014 in Brazilië. Hij groeide uit tot de ster van Colombia en werd verkocht aan Real Madrid. Momenteel voetbalt de middenvelder in Qatar.

In 2014 werd James Rodriguez een zeer grote carrière voorspeld. Hij kon wel eens de nieuwe Messi of Ronaldo worden. Toen Real Madrid hem na het WK in Brazilië voor 75 miljoen wegplukte bij Monaco leek de grootste stap richting succes gezet te zijn. Echter loste de middenvelder nooit de verwachtingen in.

Na passages bij Bayern München en Everton belandde de Colombiaan vorig jaar bij Al Rayyan in Qatar. Gelukkig is James Rodriguez er niet, want na amper een jaar wil hij er al wederom vertrekken. Hij ontving al een aanbod van Botafogo, maar momenteel ging hij daar nog niet op in. James zou namelijk zelf heel graag opnieuw in Europa voetballen. Welke club kan deze 30-jarige aanvallende middenvelder nog goed gebruiken?